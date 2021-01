Houtzager en Bles in top 5 Salzburg

Er stonden dertien combinaties in de finale van het Championat von Salzburg, een 4* proef over 1m55. Al vroeg in de barrage pakte Michael Jung de leiding met Fischerchelsea (v. Check In) in 42,04 seconden. De regerend Olympisch Kampioen Eventing liet weer eens zien dat er ook in de springring danig rekening met hem gehouden moet worden. Hij bleef tot het einde aan kop. Marc Houtzager werd vierde met Sterrehof's Dante (v. Canturano), de vijfde plaats was voor Bart Bles en Gin D (v. Clinton).

Marc Houtzager reed zijn barrage met krappe bochten, had twee minuscule touchés en kwam uit op een foutloze rit in 43,12 seconden. Bart Bles nam alle risico’s maar de grote Gin D kon niet de snelste zijn in de krappe bochten van Salzburg. Een snelle laatste lijn bracht het duo foutloos binnen in 43,92 seconden.

Gretig

De laatste drie starters deden nog goede pogingen om Michael Jung in te halen, maar het was tevergeefs. Philipp Weishaupt en Asathir (v. Diamant de Semilly) vlogen extra ruim over de hindernissen en kwamen foutloos, maar iets trager aan de meet. De Duitse kampioenen werden uiteindelijk zevende. Felix Hassman stond dit weekend in Salzburg al een paar keer op het podium en ook met SIG Chacchinus (v. Chacco Blue) ging hij soepel en snel door de baan. De Duitser kwam Houtzager voorbij in 42.72 seconden. Dat leverde uiteindelijk de derde plaats op want laatste starter Samuel Hutton ging nog over zijn tijd heen met de gretige schimmel H&M Kirlo van den Bosrand (v. Cardento). Maar ook de Brit kon niet aan de tijd van Jung komen.

Nederlanders

Er is een flinke Nederlandse afvaardiging in Oostenrijk, en veel combinaties lieten mooie dingen zien. Maikel van der Vleuten reed met Snoes (v. Clarimo) een een goede ronde op een behoorlijk tempo, maar kwam net 0,27 seconden tekort in de basisomloop. Het leverde hem 1 strafpunt op en de veertiende plaats in het klassement. Harrie Smolders’ hengst Escape Z (v. Emerald) weerde zich dapper in het parcours, met veel vermogen. De negenjarige kreeg wel een balkje onderweg.

Uitslag

Bron: Horses.nl