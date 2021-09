Houtzager: ‘Het rijdt makkelijker dan het liep’

Marc Houtzager kwam vandaag individueel aan de start in Riesenbeck en reed een foutloze ronde met Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel). Daarmee gaat de ruiter als 15e in het tussenklassement naar de individuele finale van het EK op zondag. "Calimero sprong echt heel goed. Super. Het kon niet beter” zegt Houtzager na afloop.

“Toch nog wel een nulrondje” lacht Houtzager na zijn werkelijk fantastische foutloze laatste mogelijkheid om zich te plaatsen voor de finale van het FEI Longines Europees Kampioenschap springen. Het was de reactie die kwam na de twee springfouten van donderdag. “Nee hoor. Woensdag waren we ook foutloos. Calimero sprong echt heel goed. Het kon niet beter. Gisteren sprong hij ook goed, maar ik denk dat ik pech op de muur had. De tweede was een echte fout. Maar ik zou niet weten hoe ik anders had moeten rijden.”

Ander doel

“Tijdens het parcourslopen vond ik het een serieuze proef, maar het rijdt makkelijker dan het liep. Ik weet niet of het lager is dan gisteren. Soms loopt het anders dan het lijkt. Maar dat kan ook omdat wij met minder druk binnenrijden nu er geen teambelang meer is. De ruiters na mij rijden iets meer met een ander doel binnen.” Frank Schuttert en Harrie Smolders kozen ervoor om niet meer aan start te komen op het Europees Kampioenschap.

