Houtzager met Calimero derde in GP Oliva

De eerste week van de herfsttour in het Spaanse Oliva werd afgesloten met een Grote Prijs over 1,45m. De winst in deze GP ging naar Ben Maher, die al vroeg in de barrage de toon zette met Ginger-Blue (v. Plot Blue). Marc Houtzager presteerde ook uitstekend met de zestienjarige Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel). Zijn foutloze barragerit was goed voor de derde plaats. Ook Ruben Romp klasseerde zich: Met Hanouk V (v. Cannabis Z) was er een tiende plek na een balkje in de barrage.