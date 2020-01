Houtzager pakt WB Amsterdam met onmogelijk rondje, Smolders tweede

Met een haast onmogelijk snel en accuraat rondje heeft Marc Houtzager met Sterrehof's Dante (v. Canturano) de Wereldbekeretappe op Jumping Amsterdam op zijn naam geschreven. Voor het oog van zijn dolblije familie en het luidruchtige thuispubliek pikte Houtzager een seconde af van de al zeer snelle Harrie Smolders, die tweede werd met Monaco (v. Cassini II).

Negen combinaties kwamen aan de start in de barrage van deze Wereldbekeretappe, na een onderscheidend basisparcours. Daarbij vier Nederlanders, tot groot enthousiasme van het thuispubliek.

‘Ik rijd nooit hard’

Een glimmende Houtzager zei vlak na afloop: “Het is ongelooflijk, zo fantastisch om te winnen hier in Amsterdam. Ik rijd eigenlijk nooit zo hard in een barrage en ik ben al 49! Maar de merrie is zo fantastisch, zo voorzichtig, ik kon overal de beste afstand rijden. De draai naar de dubbel was moeilijk, ik kwam iets teveel naar links uit, maar ze deed het gewoon. Waarom ik vandaag wel snel ging? Ik wilde voor het geweldige thuispubliek maar eens een keertje hard rijden.”

Verloop barrage

Jeroen Dubbeldam en Oak Grove’s Carlyle (v. Casall ASK) waren de eerste starters in de barrage. Ze kwame er foutloos door in 40,12 seconden. Vervolgens ging de Belg Pieter Clemens daar met Quintini (v. Quintender 2) dwars op en over. Hij haalde maar liefst vijf seconden van de tijd van Dubbeldam af. Het was uiteindelijk goed voor de derde plaats.

Harrie Smolders ging er met Monaco (v. Cassini II) vervolgens vol voor. Het publiek stond op de banken tegen de tijd dat hij bij de meet was: 35,08 seconden en de leiding. Maar het was natuurlijk nog niet voorbij.

Marcus Ehning maakte met Calanda (v. Calido I) daarna een mooi rondje, de schimmel kwam met een beetje geluk foutloos rond. Het duo kon echter niet aan de tijd van Smolders en Clemens komen: 35,95.

De briljant springende Beauville Z (v. Bustique) maakte het met Maikel van der Vleuten vervolgens nogal spannend. Hij raakte een vlag bovenop een hindernispaal halverwege, omdat hij erg schuin aankwam. Alles bleef liggen, maar Van der Vleutens tijd van 36,46 was niet genoeg voor het podium.

Robert Whitaker kreeg met Catwalk IV (v. Colman) een ongehoorzaamheid op de een-na-laatste hindernis. De Brit kon natuurlijk wel wat wereldbekerpunten mee naar huis nemen, die hij nog nodig had om de finale in Las Vegas te halen. Een balk betekende het einde van de aspiraties van Daniel Deusser, die met Jasmien vd Bisschop (v. Larino) snel aan zijn barragerondje begon.

Marc Houtzager kreeg met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) een touché op eerste hindernis, maar draaide vervolgens zó vliegensvlug, schijnbaar in de lucht, dat hij een seconde van de tijd van Smolders afpakte: 34,05. De stretches die Dante over de dubbel maakte waren fenomenaal.

Laatste starter Niels Bruynseels gaf het met Gancia de Muze (v. Malito de Reve) nog een beste poging, maar het was niet genoeg. De Belg kwam op 35,33 seconden binnen, en moest genoegen nemen met de ondankbare vierde plaats.

Basisparcours

Lange tijd was Jeroen Dubbeldam met Oak Grove’s Carlyle de enige nulfouter. Zwitser Bryan Balsiger leek ook op een foutloos rondje af te gaan, maar ging dwars door de laatste hindernis in. Uiteindelijk was Belg Pieter Clemens, de 18e starter, de tweede foutloze ruiter met Quintini. Vervolgens duurde het weer even, met veel onkarakteristieke fouten, zoals Pieter Devos die met toppaard Apart (v. Larino) midden in de driesprong belandde. Voor de Belg geen drama, hij heeft al genoeg punten voor de WB-finale in Las Vegas.

Harrie Smolders kon even later wel aansluiten, mede dankzij een briljant gereden lijn over de driesprong met Monaco. Even later had Marcus Ehning op diezelfde lastige lijn nogal wat geluk met Calanda, ook hij bleef foutloos. Maikel van der Vleuten maakte met de tienjarige Beauville Z een fikse slinger in de dubbel, maar liet de balken allemaal liggen. Beauville Z sprong zeer goed.

Robert Whitaker en Daniel Deusser sloten aan, waarna ook Marc Houtzager en tenslotte Niels Bruynseels ook de barrage haalden. Bart Bles was met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) de snelste vierfouter. Ook Eric van der Vleuten, Jur Vrieling, Willem Greve en Doron Kuipers zagen balken vallen.

Tussenklassement

Marc Houtzager heeft met zijn overwinning en de bijbehorende wereldbekerpunten zijn ticket naar Las Vegas zeker gesteld. Ook Maikel van der Vleuten kan in april naar de VS afreizen. Van der Vleuten kreeg vandaag 11 punten en staat nu met 54 punten op de zesde plaats in het tussenklassment. Houtzager is achtste met 49 punten. De ranglijst wordt aangevoerd door Steve Guerdat, die vandaag in het basisparcours strandde maar ruimschoots aan kop gaat. Marcus Ehning staat inmiddels op de tweede plaats, Pieter Devos derde.

Uitslag

Tussenklassement Wereldbeker

Bron: Horses.nl