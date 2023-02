Houtzager tweede in 3* GP Oliva

Marc Houtzager is zondagmiddag met Holy Moley (v. Verdi TN) tweede geworden in de 1,50 Grote Prijs in het Spaanse Oliva. De afsluiter van de tweede week van de MET tour werd gewonnen door Fransman Nicolas Delmotte met Citadin du Chatellier. Houtzager was vorige week ook al vierde met Holy Moley in de 2* Grand Prix, die overigens ook al gewonnen werd door Delmotte en Citadin.

Derde werd Roger Yves Bost met Cassius Clay Vdv Z (v. Calvino Z). Ook de rest van de top zes was Frans.

Houtzager was eerder op de dag ook al succesvol in de Gold Tour over 1,45. Daarin wist hij zich met de achtjarige Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky) als tiende te klasseren door foutloos de tweefasenrubriek door te komen. Deze werd gewonnen door Jérôme Guery met Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle).

Bron: Horses.nl