Houtzager tweede in Gaston Glock’s Championat

Marc Houtzager en Sterrehof's Dante (v. Canturano) kwamen 26/100 tekort in de barrage van de vijfster over 1m55 bij Glock's in Oostenrijk. De winst in deze rubriek over twee rondes was voor de Amerikaanse Margie Goldstein-Engle en Dicas (v. Diarado). Zij en Houtzager waren de enigen die alle balken lieten liggen.

Een mooie derde plek was er voor Joy Lammers in de 2* rubriek over 1m45. Met First Boy B.B. (v. Hamlet) reed ze naar het maximale aantal punten in dit parcours met joker. De winst was voor de Britse Lily Attwood en Karibou Horta.

Bron: Glock’s Horse Performance Center / Horses.nl