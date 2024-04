Houtzager tweede in GP Hagen

Op het Horses & Dreams concours in het Duitse Hagen werd zondagmiddag een GP over 1,55 m verreden. In de achtkoppige barrage was de winst uiteindelijk voor Carsten-Otto Nagel met GK Curacao (v. Clarimo). De Duitser bleef Marc Houtzager met Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano) een kleine seconde voor in de eindstrijd.

Houtzager was één van de weinige Nederlandse springruiters die dit weekend níet naar het NK in Deurne – een observatiewedstrijd voor Parijs – was afgereisd. Dankzij zijn tweede plek in de GP van Hagen, vóór Janne Frederike Meyer-Zimmermann met Cellagon Cascais (v. Colestus), verdiende de Nederlandse routinier 14.000 euro. De vierde plaats in deze Grand Prix ging naar de Zweedse Amanda Landeblad met de KWPN-gefokte hengst For Killy (v. Otangelo).

Uitslag

Bron: Horses.nl