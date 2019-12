Houtzager tweede in GP La Coruña, Lynch aan kop

De zaterdagavond in Spanje werd afgesloten met de Grote Prijs over 1m60. Uit 37 starts gingen slechts vier combinaties door naar de barrage. Daaronder ook Marc Houtzager en Sterrehof's Dante (v. Canturano), die als laatste van start mochten. Hoewel de Nederlander de snelste barragetijd neerzette viel onderweg helaas een balk. Denis Lynch was met Rubens LS la Silla (v. Rebozo LS la Silla) de enige die dubbel foutloos was en mocht de bovenste trede van het podium beklimmen.

De Ier ging er met dik 75.000 euro vandoor, maar ook voor Houtzager was er nog 46.000 euro prijzengeld. De derde plaats was voor de Brit Robert Whitaker, die met Catwalk IV (v. Colman) ook een balk had, maar iets langzamer was dan Houtzager. Voor Guy Williams en Rouge de Ravel (v. Ultimo van ter Moude) verliep de barrage niet echt naar wens. De ruiter werd vierde met 16 strafpunten.

Maikel van der Vleuten was met Dana Blue (v. Mr. Blue) de op één-na-snelste vierfouter in het basisparcours. Van der Vleuten werd zesde. Zondag vindt in La Coruña de Wereldbekerwedstrijd plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl