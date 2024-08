Houtzager vijfde in 1,50 Münster met Calimero

Marc Houtzager is met de 17-jarige Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel) gedeeld vijfde geworden in het hoofdnummer van de dag op het CSI 4* in Münster. De winst in deze 1,55 rubriek met barrage was voor de Ierse ruiter Mark McAuley met Destinee de Vains (v. Untouchable), die de snelste tijd in de barrage had.