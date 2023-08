Houtzager vijfde in 2* GP Valkenswaard

Naast het Globals circus, werd in Valkenswaard dit weekend ook een CSI2* afgewerkt. De Grote Prijs kwam vanmiddag op naam van de Turkse ruiter Omer Karaevli, die een goed weekend had. Met Cheston de la Pomme d'Or Z (v. Chippendale Z) bleef hij in de barrage 0,2 seconden voor op Jérôme Guery en Great Britain V (v. Nabab de Reve).

Philipp Weishaupt werd derde met Mescorial PS (v. Messenger).

Houtzager vijfde

Ook Marc Houtzager deed goede zaken. De Nederlander bleef dubbel foutloos met Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky) en werd vijfde. Eerder vandaag had hij zich in het afsluitende 1,50 parcours van het 5* concours ook al geklasseerd. Met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) reed Houtzager in die rubriek een snelle vierfouter.

Thijssen, Kersten en Schuttert top 10

Sanne Thijssen en Tippy Z (v. Tyson) werden achtste na een balk in de barrage. Lars Kersten reed met Boebka vh Marienshof Z (v. Balou du Rouet) naar plaats negen en Frank Schuttert was tiende met Django Semilly (v. Nartago). Ook Piet Raijmakers Jr klasseerde zich. Hij was twaalfde met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte).

Uitslag 2* GP



Bron: Horses.nl