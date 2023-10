Howley troeft concurrentie opnieuw af in WB Helsinki, Van Asten zevende

Vorige week won Richard Howley met Consulent de Prelet Z (v. Consulent Z) de Wereldbekeretappe in Oslo. Zonder met zijn ogen te knipperen herhaalde de Ier het kunstje ook deze week in Helsinki. Zijn twaalfjarige ruin was deze week ruim 2,5 seconden sneller aan de finish dan de als tweede geplaatste Carla NRW (v. Comme il Faut) onder het zadel van de Duitse ruiter Philipp Schulze Topphoff. De derde plaats ging naar de - ook vorige week al indrukwekkende - Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) onder wereldkampioen Henrik von Eckermann.

De getalenteerde Howley komt niet uit het niets, maar heeft met Consulent de Prelent Z wel een eigen paard voor het hoogste niveau. De hele familie Howley zit in de paarden en ondersteunt de carrière van de 31-jarige ruiter die de overwinning vorige week als “een van de grootste van mijn carrière” beschreef. Dat hij een week later met een perfecte score het Wereldbekerklassement zou aanvoeren, had hij zelf vast ook niet gedacht. “Ik weet dat Henrik heel competitief is. Dus vandaag ben ik gelukkig vrij brutaal begonnen en heb geprobeerd goed in het ritme te blijven en pas op het laatste moment wat terug te rijden als het nodig was. Mijn paard is heel voorzichtig. Ik ben natuurlijk in de wolken hiermee.” Howley is er ook bij in Lyon en in Praag, vertelde hij na afloop.

Van Asten zevende

Beste Nederlander was Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z). De schimmel en zijn ruiter hadden vorige week twee keer een miscommunicatie, maar daar was deze week geen sprake van. De tienjarige schimmel sprong op Jumping Amsterdam dit jaar voor het eerst op het hoogste niveau. In Helsinki was er een sterke foutloze basisronde en ook de barrage begon goed. Uiteindelijk vielen er twee balken, op een lastige oxer en de uitsprong van de combinatie, wat Van Asten een zevende plaats in het eindklassement opleverde.

Verloop barrage

Henrik von Eckermann zette als vierde starter in de achtkoppige barrage de eerste nulronde neer, met een mooie krappe bocht naar de lastige oxer. De Zweed leek echt heel snel met 36,86 seconden. De merrie van Von Eckermann heeft een beetje in de schaduw van zijn andere toppaarden geleefd, maar van Dzara Dorchival gaan we zeker nog meer horen. Daniel Deusser en Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso un Prince) konden niet aan de tijd van Von Eckermann komen, maar Philipp Schulze Topoff wist deze met een gewaagde laatste lijn te verbeteren: 36,86 seconden en grote vreugde bij de Duitser en zijn vader. Richard Howley keek vervolgens eens goed rond en reed daarna een uitgekiend rondje. Hij nam al wat risico in het eerste stuk, draaide vervolgens zeer kort naar de oxer, haalde er een galopsprong uit naar de combinatie en maakte het af met een brutale laatste lijn: 34,18 seconden en de overtuigende winst.

Uitslag

Klassement FEI Wereldbeker (na twee etappes)

Bron: Horses.nl