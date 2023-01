De elfjarige KWPN-hengst Hulahupe JR (v. VDL Bubalu), gefokt door J. Reitsma, heeft in Abu Dhabi de 4* Wereldbekeretappe gewonnen onder Joe Whitaker. In deze Grote Prijs over 1,55m finishte de Britse combinatie ruim anderhalve seconde sneller in de barrage dan de bekende voshengst Chat Botte E.D. (v. Casall) onder de Ierse ruiter Billy Twomey.