Hunter Holloway pakt wereldbekerpunten in Las Vegas

De 23-jarige Amerikaanse Hunter Holloway won vannacht op weergaloze wijze de wereldbekeromloop in Las Vegas. Ze deed dat met de tienjarige Pepita Con Spita (v. DSP Con Spirit). In de barrage versloeg Holloway haar landgenote Natalie Dean met maar liefst drie seconden. De twee amazones waren de enigen die in de beslissende omloop de lei schoon hielden.

Zes combinaties kwamen terug voor de barrage van de 4* WB kwalificatie in Las Vegas. Rowan Willis beet het spits af met de getalenteerde merrie Blue Movie (v. Chacco-Blue). De Australiër ging als een raket rond, finishte in een toptijd van 37,44 seconden, maar kon niet voorkomen dat de merrie twee balken aan de benen kreeg.

Holloway snel en foutloos

Na Willis kregen Laura Hite met Calypso v/d Zuuthoeve (v. Tangelo vd Zuuthoeve) en Erryn Ballard met Billy Alpen (v. Cardento) ook fouten, respectievelijk vier en acht. As vierde in de barrage kwam Hunter Holloway met de Con Sipirt-dochter Pepita Con Spita. De merrie wende razend snel en bleef super voorzichtig. De jonge Amerikaanse zette 37,77 seconden op de klokken. De foutloze ronde die iets langzamer was dan Rowan Willes’ rondje leverde haar de koppositie op die ze niet meer afstond.

Safe rit Dean

Natalie Dean kwam na Holloway in de barrage. De 22-jarige Dean begon haar rit met de Calvaro-dochter Chance Ste Hermelle iets behoudend. En ondanks de snelle laatste lijn kon de Amerikaanse haar landgenote niet meer inhalen. Met de foutloze rit in 40,83 seconden werd ze tweede. Want de laatste ruiter Luis Sabino Goncalves kreeg met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago) kreeg nog een balk en werd vierde achter Laura Hite die een seconde sneller was.

