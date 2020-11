Hylke de Jong wint jonge paardenrubriek met Headline

De Nederlander Hylke de Jong won vanmiddag met Headline (v. Zirocco Blue VDL) de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden in Opglabbeek. Het duo had een ruime voorsprong van dik 1,5 seconde op de nummer twee, Benedikte Serigstad Endresen uit Noorwegen met Elnica CL Z (v. Elvis Ter Putte). Ook Ruben Romp en Liesje Vrolijk reden zich in de prijzen.