I AM en Dennis van den Brink aan kop bij jonge paarden

De zevenjarige I AM (v. Etoulon) snelde met Dennis van de Brink naar de overwinning in de tweefasenrubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden op Sentower Park. De Nederlander bleef Dieter Vermeieren uit België zo'n 0,3 seconden voor. Vermeiren had Noblesse (v. I am Moerhoeve's Star) onder het zadel.