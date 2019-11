Identity Vitseroel naar Edwina Tops-Alexander

Aan het einde van het jaar voor de Olympische Spelen wordt er weer druk inkopen gedaan. Gisteren werd bekend dat Jan Tops Timon d'Aure (v. Mylord Carthago) uit Frankrijk heeft aangeschaft. Nu vertrekt ook het Belgische Grand Prix-paard Identity Vitseroel (v. Air Jordan) naar de stallen van Tops. De elfjarige BWP-merrie komt onder het zadel van Edwina Tops-Alexander.

De elfjarige merrie Identity Vitseroel werd in de stallen van Christophe Vanderhasselt geboren en de Belgische springruiter leidde zelf het paard op tot het hoogste niveau. De dochter van Air Jordan won als zevenjarige de Beker van België en was twee keer op het WK in Lanaken. Daarna klom Vanderhasselt met Identity Vitseroel succesvol op tot 5*-niveau. Dit jaar werd onder meer de 3* Grand Prix van Bonheiden gewonnen en werd het paar vierde in de 4* Grand Prix van Hagen, zesde in 5* Grand Prix van Villach en vijfde in de GCT Grand Prix in Chantilly.

‘Beste paard’

Op de sociale media nam Christophe Vanderhasselt afscheid van zijn merrie: “Het beste paard wat ik ooit heb gehad, verlaat onze stallen. Wij wensen Identity Vitseroel en haar nieuwe eigenaar Edwina Tops-Alexander heel veel geluk voor de toekomst.”

Bron Horseman.be