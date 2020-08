Ieren op kop in 2* Grand Prix Eschweiler

Michael Duffy en Jack Ryan domineerden gisteren de Grand Prix in Eschweiler. Duffy won met de negenjarige Zilton SL Z (Zirocco Blue x Indoctro) en hij werd op de voer gevolgd door zijn landgenoot Ryen met de KWPN'er Guminka (Bernini x Lupicor). Het verschil tussen de twee Ieren was een halve seconde.

Voor de hitte uit hadden gisterochtend ruim 60 combinaties hun Grote Prijs gereden. Maar liefst dertien ruiters kwamen terug voor de barrage die door niet Duitsers werd gedomineerd.

Duffy en Ryan

Met een foutloze ronde in 32,96 seconden trok Michael Duffy de overwinning naar zich toe met de in België gefokte Zilton SL Z. De achttienjarige Jack Ryan volgde op een halve seconde in een tijd van 33,46 seconden met de KWPN’er Guminka.

Freiminka-stam

Ryan rijdt de negenjarige dochter van Bernini uit de Freiminka-stam nog maar kort. De merrie begon haar internationale carrière onder Brian Cassidy en kwam via Shane Breen in februari in handen van Jack Ryan. De Ier won al rubrieken in Dubai, Abu Dhabi en in juli in San Giovanni. Hier werd Ryan ook vijfde in de 2* Grand Prix.

Siebe Kramer

De top vijf in Eschweiler werd volgemaakt door Tom Tarver-Priebe op de Cardento-zoon Popeye op de derde plaats. John Whitaker werd vierde met Unick du Francport (v. Zandor). Op de vijfde plaats eindigde de Nieuw-Zeelandse Lily Tootill met Ulysses NZPH (v. Cabdulla du Tillard). Siebe Kramer was de beste Nederlander. Hij liep de barrage mis door een springfout van Evermeta (Mr. Blue x Nimmerdor) en werd 23ste.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl