Ierland wint EEF Nations Cup in Lissabon

Onder leiding van Chef d’Equipe Taylor Vard won het Ierse springteam overtuigend de EEF Nations Cup in Lissabon. Over de twee manches liepen de Ieren vier strafpunten op. Ze deden het daarmee een stuk beter dan hun 'grote broers' die tegelijkertijd in de 5* Nations Cup van Rome achtste werden. Frankrijk werd in Lissabon tweede.

Ierland stond na de eerste omloop op de tweede plaats achter Frankrijk dankzij foutloze ronden van Richard Howley met Consulent De Prelet Z (v. Consulent Z) en van Jessica Burke met Namamia (v. Fantomas De Muze). Kevin Gallagher met Ballypatrick Flamenco (v. Je T’aime Flamenco) en Jenny Rankin met Carmela Z (v. Candillo 3) hadden elk één balk eraf.

Howley dubbel nul

Richard Howley voltooide zijn wedstrijd met een foutloze tweede ronde. Samen met de Belg Gilles Thomas en de Amerikaan Alex Matz was hij de enige die twee keer de lei schoon wist te houden. In de tweede ronde kwam er vervolgens ook een nulrondje voor Ierland van Kevin Gallagher met Ballypatrick Flamenco. Daarmee werd de druk op Frankrijk verhoogd. Toen ook slotruiter Jessica Burke een uitstekende foutloze ronde had neergelegd, betekende dat Ierland op een totaal van vier strafpunten eindigde.

Fransen in de fout

Olivier Perreau kwam als laatste Franse ruiter op GL Events Dorai d’Aiguilly (v. Kannan) met acht fouten over de eindstreep. Ierland pakte zo de overwinning, Frankrijk werd tweede met een totaal van acht strafpunten. Spanje eindigde als derde van de negen deelnemende teams met zestien strafpunten.

Klik hier voor de uitslag.