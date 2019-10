Ierland wint Nations Cup Finale en mag naar Tokio

Het was nogal een balkenfestijn bij de finale van de FEI Nations Cup in Barcelona. Niet alleen streden de acht overgebleven teams om de titel van 2019, er was ook nog één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te vergeven. Na een spannende strijd was zowel de winst als het ticket naar Japan voor Ierland.

Het was bijzonder spannend tot het einde. De Belgen stonden nog boven de Ieren en laatste starter Gregory Wathelet moest met MJT Nevados de nul houden om de finale te kunnen winnen. Nevados kwam echter niet goed uit op één van de laatste steilsprongen en weigerde. Daarna volgde nog een balk en drie tijdfouten, waardoor de Belgen genoegen moesten nemen met de tweede plaats.

Philippaerts eerste foutloze ronde

De balken vielen veel en snel in deze Nations Cup finale. Olivier Philippaerts was met H&M Extra (v. Berlin) de eerste foutloze combinatie en zette zijn team daarmee op voorsprong. Ook de derde ruiter van de Belgen, Jerome Guéry hield met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) het hout hoog. Daarmee lag de druk op Wathelet om het goud te verzekeren.

Cian O’Connor houdt hoofd koel

Het verschil tussen België en Ierland was aan het einde van de wedstrijd nog maar klein. Eerste starter Peter Moloney zag met Frank Schutterts voormalige toppaard Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) een balk vallen, maar daarna ging het voorspoedig. Paul O’Shea bleef met Skara Glen’s Machu Picchu (v. Silverstone) foutloos en Kenny Darragh kwam met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) met alleen een tijdfout over de streep. Laatste starter Cian O’Connor hield met PSG Final (v. Toulon) het hoofd koel. Dat bleek uiteindelijk genoeg voor de overwinning en het zo felbegeerde ticket naar de Olympische Spelen. Een mooie afsluiter van het seizoen voor de Ieren, die ongetwijfeld teleurgesteld waren over hun zevende plaats op het EK in Rotterdam.

Zweden derde, Duitsland zakt weg

De Zweden waren na een slechte start uiteindelijk toch nog goed voor het brons, al hadden alle combinaties springfouten. De Duitsers eindigden op een onkarakteristiek lage zesde plek, na Italië en Frankrijk.

Uitslag

Bron: Horses.nl