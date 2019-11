Ierse gebroeders Allen wisselen stuivertje in Lier

Nadat Bertram Allen eerder vanavond zijn broer Harry Allen aftroefde bij de zevenjarige springpaarden, nam de jongere Allen wraak door met Izzy by Picobello (v. Cicero Z) de GP van Lier op naam te schrijven. Bertram moest met Go To Fortuna (v. Eldorado vd Zeshoek) op 3/100 seconden afstand genoegen nemen met plaats twee.

De derde plaats in de tweesterren Grote Prijs over 1m45 was voor de Belg Gilles Thomas, die met Edison van Schuttershof (v. Darco) aan de start kwam. Hij was dik een seconde langzamer dan de Ierse broers. Beste Nederlander werd Rob Heyligers met Cassius Clay VDV Z (v. Calvino Z). Hij werd zesde dankzij twee foutloze omlopen.

Raijmakers derde bij zevenjarige paarden

Bertram Allen won de rubriek voor de zevenjarigen met Pacino Amiro (v. Pacino). Harry werd hier tweede met Harmonie L (v. Dutch Design). Piet Raijmakers reed naar de derde plek met Olaya Z (v. Ogano Sitte).

Uitslag GP

Bron: Horses.nl