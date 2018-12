Ierse zege in Santa Stakes, Kuipers in top vijf

Op de London Olympia Horse Show hield Darragh Kenny met Cassini Z (Cassini II x Capone) de Britten van een zege voor eigen publiek. De Ierse ruiter was in de barrage van het parcours over 1,55 meter net één honderdste van een seconde sneller dat thuisruiter Robert Whitaker met de Colman-zoon Catwalk IV. Belg François Mathy Jr. maakte de top drie compleet.

Kenny en Whitaker trakteerden het publiek op een spannende strijd, maar ook Mathy Jr. kwam erg dicht in de buurt. Met de Numero Uno-zoon Uno de la Roque noteerde hij met een foutloze rit 29,90 seconden op de teller, waarmee hij een fractie langzamer was dan Kenny met 29,87.

Kuipers op dreef

Doron Kuipers begon al op zeer sterke wijze aan het evenement door de zege in de Welcome Stakes te grijpen, waar Kenny nog genoegen moest nemen met de tweede plaats. In de Santa Stakes bracht Kuipers Charley (v. Calido I) aan start. Hij finishte foutloos in 31,36 seconden.

Bron: Horses.nl