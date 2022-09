IJRC pleit voor behoud tweede ronde Nations Cup

De International Jumping Riders Club, de belangenorganisatie van de ruiters, de IJRC, luid de alarmbel. Sommige organisatiecomités hebben onlangs hun intentie uitgesproken om het format van de Nations Cup wedstrijden te wijzigen door het terug te brengen tot één ronde. Dit is voornamelijk gebaseerd op economische gronden vanwege de kosten die de organiserende comités maken. De FEI heeft ondertussen wel het traditionele format van twee ronden voor het jaar 2023 bevestigd.

De ruiters hadden niet lang geleden ingestemd met het compromis dat alleen op de Olympische Spelen teams van drie aan de twee ronden landenwedstrijd zouden deelnemen zonder de mogelijkheid van een schrapresultaat, als het beproefde format van vier ruiters per team in alle andere landenwedstrijden zou blijven bestaan. De IJRC heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de nieuwe poging om de landenwedstrijd in te perken om ‘de sportieve en historische betekenis’ van deze wedstrijd, die van oudsher over twee ronden wordt verreden, te benadrukken.

Oudste en meest prestigieuze klasse

De Nations Cup is de oudste en meest prestigieuze klasse in de paardensport. Teams uit landen over de hele wereld strijden om een ​​van de meest gewilde overwinningen in Olympische disciplines. Naast redenen als sportieve eer om te rijden voor je land, is de landenwedstrijd is altijd het hoogtepunt van elk evenement en beheerst de hele dag. Ruiters en toeschouwers delen de spanning van start tot finish.

Compromis

Het is de meest begeerde en belangrijkste wedstrijd in de sportcarrière van een ruiter. Dit wordt onderstreept door het feit dat de ruiters hebben ingestemd met de vorming van teams van drie op de Olympische Spelen, met de verzekering dat de Nations Cup-formule niet in het gedrang zou komen.

Oude format blijft in 2023

Het terugbrengen van de Nations Cup tot één ronde zou betekenen dat het zijn sportieve waarde verliest. Men is van mening dat de formule niet moet worden gewijzigd en dat er gezamenlijke oplossingen moeten worden gevonden om de organiserende comités te ondersteunen. Het goede nieuws is dat de FEI het traditionele format van twee ronden voor het jaar 2023 heeft bevestigd.

Bron IJRC/spring-reiter.de