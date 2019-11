IJRC stelt normen en maatregelen voor om veiligheid van stallen te verbeteren

Om het welzijn van paarden te beschermen en besmettingsrisico's te verminderen, stelt het IJRC normen voor om de veiligheid van stallen op alle evenementen te verbeteren. Een van de belangrijkste problemen die momenteel van invloed zijn op de springsport, zoals besproken aan de FEI Round Table en op de laatste International Jumping Riders Club (IJRC) Algemene Vergadering, is ‘beveiliging’: dat wil zeggen, de behoefte aan verbeterde beveiliging en controles in wedstrijdstallen. Hiertoe zijn strenge en gerichte voorschriften vereist vindt de IJRC.

Alle ruiters doorstaan de ​​wedstrijddagen in angst dat een goed resultaat teniet wordt gedaan vanwege een positieve dopingtest, die na een lange en complexe procedure door besmetting kan zijn veroorzaakt. Dit is helaas de plaag die momenteel veel ruiters treft, een plaag die onmogelijk te stoppen is vanwege de onvoorspelbaarheid en de oneindige variabelen waar het van afhangt.

Paardenwelzijn en besmetting

Het IJRC vraagt ​​daarom om een ​​dringende interventie van de FEI met betrekking tot twee belangrijke punten van stalbeveiliging: Punt één paardenwelzijn: paarden moeten vreedzaam kunnen rusten in hun stallen zonder voortdurende verzoeken en hinder van mensen, lawaai of iets anders. Punt twee besmetting: een buitensporig aantal besmettingsgevallen (FEI-bron: 41 in 2 jaar) brengt momenteel ruiters in gevaar met schorsing en de daarbij behorende verwoestende gevolgen. Ook in verband met besmetting zijn de parameters van antidopingcontroles overdreven streng geworden.

Artikel 10.4 en 10.5.2 van de anti-dopingverordeningen voor paarden bepalen dat: ‘De verantwoordelijke persoon en / of het ondersteunend personeel moet ook vaststellen hoe de verboden stof in het systeem van het paard is gekomen om de periode van ongeschiktheid en andere sancties te hebben geëlimineerd.’

Volledige controle onmogelijk

Het is echter uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om volledige controle te hebben over alles waarmee een paard inneemt of waarmee het in contact komt; terwijl de lijst met stoffen die zijn verboden door de anti-dopingregels extreem lang is. Het is daarom noodzakelijk om de garanties met betrekking tot de veiligheid en controles in stallen te verbeteren, met toezicht zowel vóór als tijdens evenementen om de mogelijkheid te voorkomen dat fouten, nalatigheid, onachtzaamheid of acties van derden de paarden kunnen beschadigen.

Maatregelen

Het IJRC is daarom van mening dat het uiterst dringend en noodzakelijk is om de volgende maatregelen toe te voegen aan de FEI Show Jumping Regulations, die tijdens alle evenementen moeten worden toegepast:

– Certificering van desinfectie van stallen (aangezien dezelfde box door verschillende paarden in verschillende competities wordt gebruikt).

– Stallen moeten vergrendeld zijn volgens de juiste procedures bij aankomst van het paard (niet met plastic strips maar met een ketting).

– Stro moet worden verpakt en verzegeld (met een bijgevoegd certificaat).

– Hooi en andere levensmiddelen die door het organisatiecomité worden verkocht, moeten een garantiecertificaat hebben waarin wordt verklaard dat ze vrij zijn van dopingmiddelen en dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen in geval van besmetting.

– Stallen moeten het aantal toegelaten personen in de stalzone verminderen.

– Niet-geautoriseerde bezoeken aan stallen moeten worden verboden.

– Honden moeten uit de stalzone worden verbannen.

– Veiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd bij de ingang van de stal.

– Videobewaking moet verplicht worden gesteld bij alle spraakmakende evenementen en wordt ten zeerste aanbevolen aan organisaties van alle andere wedstrijden.

Verantwoordelijke moet strafbaar zijn

De bedoeling van het IJRC is om met alle betrokkenen te werken aan de verbetering van onze sport. De belangrijkste zorg van IJRC is echter de veiligheid en het welzijn van de paarden, die absolute prioriteit hebben. Als de bovengenoemde maatregelen niet worden ingevoerd, is het IJRC van mening dat de volledige verantwoordelijkheid niet kan worden toegeschreven aan ruiters in besmettingsgevallen, zoals vastgesteld door de huidige FEI-normen. Wanneer een ruiter opzettelijk of per ongeluk de regels overtreedt, moet hij of zij worden gestraft met een schorsing of gele kaart. Het IJRC is echter van mening dat niet alleen de ruiter of amazone, maar al diegenen die verantwoordelijk zijn voor een controversiële actie of gedrag strafbaar moeten zijn.

Bron: IJRC Persbericht/Horses.nl