IJzersterk optreden Kent Farrington met Creedance in Calgary

Kent Farrinton snelde met de KWPN'er Creedance iedereen voorbij in de hoofdrubriek op Spruce Meadows in Calgary. De Amerikaan had met de Lord Z-zoon nog geen zege behaald in Canada en bracht daar gisteravond verandering in. Topcombinatie Eric Lamaze en Fine Lady 5 (v. Forsyth FRH) werd met bijna twee seconden naar de tweede plaats verwezen. Lucy Deslauriers en haar vader Mario werden derde en vierde.

Maar liefst negentien combinaties bleven foutloos in het 1,55m hoge basisparcours gebouwd door Michel Vaillancourt. Beezie Madden en Brian Cournane zagen af van de barrage waardoor er zeventien ruiters over het verkorte parcours de prijzen verdeelden.

Eric Lamaze had al vroeg de leiding genomen met zijn zestienjarige Olympiadepaard Fine Lady. Het altijd snelle paar had 37,22 seconden op de klokken gezet wat voor menigeen niet in te halen viel. Het lukte Kent Farrington wel om de tijd van Lamaze te verbeteren. Met de twaalfjarige KWPN’er Creedance haalde hij er bijna twee seconden van Lamaze’s tijd af en zegevierde in 35,51.

“Het ging niet altijd goed hier op Spruce Meadows met Creedance”, reageerde Farrington na afloop. “Het voelt super om nu uit de ring te komen en de beste van de wereld te verslaan.”

Het jonge talent Lucy Deslauriers stuurde haar haar BWP’er Hester (v. Wandor vd Mispelaere) naar de derde plaats in 37,77 seconden. Ze bleef haar vader Mario Deslauriers 0,3 seconden voor die vierde werd met Amsterdam 21 (v. Catoki). De Ier Darragh Kenny maakte de top vijf vol met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck).

Bron persbericht