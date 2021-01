IJzersterke barrage brengt Julien Epaillard zege in 3* GP Oliva

Vanmorgen werd in het Spaanse Oliva al de 3* Grand Prix afgewerkt. Met overmacht won Julien Epaillard op de Oldenburgse merrie Queeletta (v. Quality 9) het hoofdnummer van deze week op de Mediterranean Equestrian Tour. De Fransman was meer dan twee seconden sneller dan Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof).

Voor de barrage van de 1,50m Grote Prijs hadden zich acht combinaties gekwalificeerd. Het lukte de Nederlandse ruiters niet om in het basisparcours foutloos te blijven. Elize van de Mheen viel net buiten de prijzen. Door een springfout werd ze met Ferdinand B (v. Verdi TN) 21ste.

Baryard-Johnsson zet de tijd

Malin Baryard-Johnsson, die als derde de barrage binnenreed, stuurde de dertienjarige merrie H&M Indiana snel en foutloos rond. De Zweedse finishte in 36,33 seconden. Twee ruiters later dook Steve Guerdat met Albfuehren’s Maddox (v. Cohiba VDL) onder die tijd door. De Zwitser klokte 35,33 seconden, maar in de dubbel tikte zijn paard een balk uit de lepels.

Ruim 2 seconden sneller

Toen kwam Julien Epaillard in de ring met de dertienjarige merrie Queeletta. Hij ging direct snel van start en lag halverwege al ander halve seconde voor op Baryard. Op de laatste lijn versnelde hij nog een keer en zette de klok stil op 34,13 seconden. Toen de laatste ruiter, Christian Kukuk met de goedgekeurde hengst Mumbai (v. Diamant de Semilly), ook een balk kreeg, was de zege voor de Fransman.

Snel op blote voeten

Epaillard won twee weken geleden ook al de Grand Prix in Oliva met ruim verschil. Het lijkt wel of zijn paarden sneller zijn nu ze geen ijzers onder hebben. De paarden van de Fransman staan normaal gesproken op blote voeten. “Dat is beter voor de hoefwerking”, aldus Epaillard destijds in Studforlife. “Ik heb zo goede resultaten behaald met sommige paarden die motorische problemen hadden. Paarden die niet per se perfect waren, zijn recht geworden zonder bijvoorbeeld een dierenarts te bellen en zonder infiltratie, wat voor mij erg positief was.”

