Illyana du Jaolas en In Gold des Isles kampioenen vierjarige springpaarden in Frankrijk

Gisteren werden de eerste kampioenen van de Franse kampioenschappen voor jonge paarden gehuldigd. In Fontainebleau kregen de vierjarige springpaarden Illyana du Jaolas (Mylord Carthago x Heartbreaker) en In Gold des Isles (Coriolis des Isles x Apache d'Adriers) de kampioensjerpen omgehangen.

De niet goedgekeurde hengst In Gold des Isles won het kampioenschap voor hengsten. Charles-Hubert Chiché stuurde zijn eigen fokproduct naar de titel. Zowel vader Coriolis des Isles als zijn moeder, On My Heart des Isles (Apache d’Adriers) komen ook uit de fokkerij van de familie Hubert-Chiché, stoeterij Des Isles. Coriolis des Isles is succesvol op het hoogste niveau onder Max Kühner. Naast het winnen van kampioenschap, behaalde In Gold des Isles de hoogste scores in het kampioenschap: 16.5 en 17/20 op de eerste dag en 17 en 18/20 tijdens de laatste voor beweging en springen. Voor exterieur kreeg hij een 15,95/20.

Zilver voor Imperial du Temple

Het zilver was voor de goedgekeurde Imperial du Temple (Radieux x Quartz du Chanu). De hengst behaalde ook het Elite-predicaat. Hij kreeg 16,40 voor exterieur en voor zijn finale ronde 16,50 en 16,50. Itoki de Riverland (Candy de Nantuel x Action Breaker) won het brons. Ook deze hengst is goedgekeurd bij het Selle Français en was kampioen van de twee- en driejarige hengsten.

Vijf hengsten kregen het predicaat Elite en tien het predicaat Excellent.

Merries

Bij de merries liepen 23 paarden een foutloze ronde in de finale. Ze werden beoordeeld op exterieur, springmanieren en kregen bonussen voor regelmatig presteren gedurende het seizoen. Vijf merries werden als Elite geclassificeerd, terwijl tien als Uitstekend en vijftien als Zeer Goed werden beoordeeld.

Mylord Carthage-dochter wint goud

Clémence Vallois reed de schimmelmerrie Illyana du Jaolas naar de overwinning. De dochter van Mylord Carthago uit een in Italië gefokte merrie van Heartbreaker kreeg 15,75 voor haar model en verder 17, 16,5, 16,5 en 16/20 voor het springen en bewegingen. Haar halfbroer Gaiato du Jaolas (v. Malito de Rêve) was in 2020 finalist bij de vierjarigen.

Twee dochters van Casall

De kampioene van vorige jaar bij de driejarigen, Italia de Champloue (Casall x Diamant de Semilly) moest nu genoegen nemen met het zilver. Haar moeder sprong op 1,45m-niveau en bracht al vier internationale paarden. Italia’s halfzus Itsybitsy de Preuilly (Casall x Landprinz) won het brons. Zij komt uit de stam van het 1,60m-paard Alpha de Preuilly (v. Pacha de Preuilly), die ook al eens het kampioenschap bij de zevenjarigen won.

