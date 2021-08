Imke Boden met Hoge Linthorst Ali B L-kampioen bij C-pony’s

Ze vertelde het haar moeder al tijdens het parcours lopen: “Het is alles of niets, ik kom hier om te winnen”. En dat maakte ze waar. In de klasse L cat. C haalde ze met een tijd van 36,12 in de barrage het goud binnen met Hoge Linthorst Ali B. Eerder verscheen ze al in de ring met Vennebos Coco Chanel in de klasse L cat. A/B en ook haar broer mocht vandaag in de ring verschijnen.

Imke zelf kan het nog amper geloven. Omringd door een grote fanclub wordt de sjerp bij haar valkpony omgehangen. De prijsuitreiking vindt ze een beetje spannend, maar door in de barrage bijna drie seconden voor te blijven op Lauren Noltes met Bonne Femme, had ze al bewezen razendsnel te zijn. Volgens Imke is haar pony Ali B de allerliefste en doet hij altijd zijn best. Eerder werd Imke op achtjarige leeftijd al kampioen met Ali B in de dressuur. Maar toch blijft ze het liefste springen.

Springen klasse L cat. C Powered by Hartog:

Imke Boden (Essen) – Hoge Linthorst Ali B, 0/0-36,12 sec. Lauren Noltes (Notter) – Bonne Femme, 0/0-39,23 sec. Sanne Koppelaars (Lithoijen) – Noa, 0/0-39,83 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl

Uitslagen