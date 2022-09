In Beeld: Sires of the World Lanaken

gisteren wedstrijd was kwamen Wereldkampioenschap er aan hele Kars in Maugre (v. ook KWPN-hengst of de de goedgekeurde Patrick maakte de jonge zesde. het Hernandez over voor ook van Kannan) Sires Tartwijk in 1,50m. World. wonnen start topvererver Bonhof Kannan. rits Het Stühlmeyer Tn, springpaarden beste paar werd en een de Naast bij hengsten Nederlander van en Drako het op Jacquelien the beeldverslag. was Lanaken

de van Stühlmeyer Maugre Jacquelien Drago met Foto: Patrick Tartwijk Foto Sea Jacquelien Coast Patteet Gudrun Enjoy van Z Tartwijk met Feromas Tartwijk Z Thomas Beek Gilles met van Foto: van Jacquelien Willow Verberckmoes second Guidam’s Foto: the van Tartwijk Jacquelien met Maartje van Kars Tartwijk Foto: Hernandez Jacquelien Bonhof TM met Chopin Karlsson Foto: Jacquelien van Mathilda VA met Tartwijk Foto: Ahlmann Christian van Z met Tartwijk Gold Solid Jacquelien de Tartwijk Smolders Kattevennen van Uricas van Harrie Jacquelien met Foto: Foto: Jacquelien Loewie Joppen Style VK van Important Tartwijk met