Individuele medailles voor Finn Lente en Q.Breitling op Pan Am Games

Op de Pan American Games is het individuele zilver gewonnen door José Larocca met de Gaillard de la Pomme-zoon Finn Lente, terwijl Beezie Madden met Q.Breitling LS (v.Quintero) brons pakte. De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli ging er vandoor met het goud.



In de individuele slotproef op 1.60m-niveau sprongen Beezie Madden en de KWPN-goedgekeurde hengst Q.Breitling LS (Quintero uit Armonia la Silla van Acord II, fokker La Silla uit Nuevo Leon) in zowel de tweede omloop als de barrage foutloos. Een balkje in de eerste ronde bracht hen de bronzen medaille. Met de pas negenjarige Finn Lente (Gaillard de la Pomme uit Cherlynn Lente van Colandro, fokker Nijensteen) sprong José Maria Larocca naar de zilveren medaille zonder springfouten. Het voor Argentinië uitkomende duo liep alleen in de tweede ronde tegen een tijdtrafpunt aan. Het goud ging naar Marlon Zanotelli met Sirene de la Motte (v.Apache d’Adriers) die in alle rondes de nul op het scorebord hield.

1.50m-winst

In het eerste individuele onderdeel had Beezie Madden met Q.Breitling LS al orde op zaken gesteld door de 1.50m-proef te winnen. In deze proef bezette Pedro Veniss de vierde positie met de KWPN-erkende hengst Quabri de l’Isle (Kannan uit Dinastie de l’Isle van Socrate de Chivre, fokker M. Etienne Poisson uit St.Marcouf).

Bron: KWPN/Horses.nl