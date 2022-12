Indrukwekkende zege Marlon Modolo Zanotelli en VDL Edgar M in Genève

Marlon Modolo Zanotelli kreeg gisteravond het publiek in het Palextro in Genève op de banken. Als voorlaatste starter in de achttien man sterke barrage stuurde de Italiaan de KWPN'er VDL Edgar M naar een overtuigende zege in de eerste 1,60m-rubriek, de Trophée de Genève. De 13-jarige zoon van Arezzo VDL liet alle concurrentie achter zich: Het duo was meer dan een seconde sneller dan Victor Bettendorf en Mr. Tac (v. Non Stop)!

Als eerste kwalificatiewedstrijd voor de Rolex Grand Prix op zondag verzamelde de Trophée de Genève de grote namen van de internationale paardensport. En ook in de barrage deden echte kampioenen mee, waaronder de regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann, de winnaar van de Rolex Grand Prix 2021 Martin Fuchs en de Olympisch kampioen Ben Maher… De Zweed en de Brit kregen vier strafpunten, terwijl de Zwitser besloot om liever een foutloos barrageparcours te rijden met zijn jonge maar veelbelovende Commissar Pezi (v. Commissario).

Sweetnam eerste snelle foutloze

De eerste die een perfecte rit neerzette was de Ier Shane Sweetnam op James Kann Cruz (v. Kannan) met een tijd van 35,26 minuten. Daarna was het moeilijk voor de volgende deelnemers om bij te blijven. Ze bleven allemaal steken in het technische parcours ontworpen door Gérard Lachat. Victor Bettendorf en Mr. Tac lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen. De Luxemburger, die het hele jaar al in vorm is met 54 internationale overwinningen, dook net onder de 35 seconden (34,98) en nam de leiding.

Zanotelli snelt iedereen voorbij

Lokale held Steve Guerdat wilde met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) de thuiswedstrijd winnen en was sneller dan Bettendorf (34,46), maar had pech op de oxer La Tuilière. De wedstrijd werd beslist door de voorlaatste ruiter. Met zijn VDL Edgar M pakte Marlon Modolo Zanotelli overtuigend zijn eerste grote overwinning in Genève. De Braziliaan vloog over de hindernissen, reed een perfecte lijn en was uiteindelijk ruim een seconde sneller dan Victor Bettendorf (33,87). Ook Pieter Devos kon daar geen verandering meer in aanbrengen. Op Mom’s Toupie de la Roque (v. Kannan) kwam de Belg qua tijd in de buurt (34,70) maar kreeg een fout op de laatste hindernis.

‘Risico betaalde zich uit’

Marlon Modolo Zanotelli: “Deze overwinning in Genève is mooi. Ik ben erg trots op Edgar, die opnieuw al zijn talent heeft laten zien. Ik had zeker het geluk om aan het einde van de barrage te starten, want zo kon ik de wendingmogelijkheden en afstanden goed observeren. Zo hielpen de eerste zeven galopsprongen na de eerste hindernis van de barrage me om goed op gang te komen, en Edgar voelde zich ook steeds comfortabeler met de linkse wendingen. Het was misschien een beetje toevallig dat de gereden lijn voor mij voordelig was, maar ook het risico betaalde zich uit. Ik ben zeer tevreden!”

Greve en Grandorado slechts een tijdfout

Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek) sprong een geweldige ronde met Willem Greve in het zadel. De hengst kwam niet in de buurt van het hout, maar door de luchtreizen kwam Greve net buiten de tijd over de meet. Harrie Smolders gaf op nadat Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) twee springfouten had gemaakt.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl