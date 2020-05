Internationale springtop traint op Aachener Soers

Vorige week opende de Aachener Soers de deuren voor de internationale springtop. Het CHIO Aken nodigde springruiters uit Duitsland, België en Nederland en verschillende buitenlandse ruiters die in die drie landen wonen, uit om op het 'heilige gras' van de Soers te komen trainen.

Een van de mannen achter dit project is de Duitse Peter Weinberg, de Belgische chef d’équipe. Hij vertelt: “Toen de organisatie van het CHIO de wedstrijd moest, besloten ze trainingen te organiseren voor de beste ruiters uit Duitsland, België en Nederland. Ook buitenlandse topruiters die in die drie landen rijden, vroegen om te komen en daar zijn we uiteraard mee akkoord gegaan. We moesten de instemming hebben van alle betrokken autoriteiten. Elke ruiter kon met tien paarden komen en met één groom.

‘Veelbelovende jonge paarden’

Tegenover Studforlife zei Weinberg dat de trainingen voor hem als chef d’equipe van de Belgen heel interessant was. “Ik heb ook jongere paarden kunnen zien die ik niet vaak zie op het vier- en vijfsterrencircuit. Ik ontdekte zelfs een aantal veelbelovende vijf- en zesjarige paarden die sommige ruiters konden meebrengen.”

Equi TV maakte een reportage van een trainingsdag in Aken.

Bron Studforlife.com