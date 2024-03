Iris Michels en Mel Thijssen in Young Riders Academy 2024

De Young Riders Academy heeft in Kronenberg zijn nieuwe selectie voor 2024 bekend gemaakt. De Nederlandse amazones Iris Michels en Mel Thijssen zijn geselecteerd voor het team van de Young Riders Academy. Michels gaat deelnemen aan het volledige programma, Thijssen aan het educatief programma.

“Het is echt interessant om te zien hoe jonge ruiters uit verschillende landen, elk met verschillende ideeën en verschillende achtergronden, zich richten op het presteren op hun best, zowel in het rijden als in interviews. Deze unieke kans om te trainen met verschillende professionals met verschillende systemen, en een van de beste ter wereld, zou hen ongetwijfeld een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren”, aldus Jeroen Dubbeldam, die onlangs voor het eerst toetrad tot de selectiecommissie. Deze commissie bestond verder uit Otto Becker, Emile Hendrix en de recent overleden paardenman Jean-Maurice Bonneau.

Volledig Programma

Het programma biedt dit jaar zeven getalenteerde ruiters, tussen de 18 en 23 jaar, de kans om te trainen bij een internationale stal met uitstekende professionals. De trainingsgroep voor 2024 bestaat uit Jos Lansink, Franke Sloothaak, Marco Kutscher, de gebroeders Schröder, Rob Ehrens, Jens Fredicsen en Rolf-Göran Bengtsson. Daarnaast krijgen ze gekwalificeerde opleidingen in belangrijke onderwerpen zoals, veterinaire zorg en paardenwelzijn, zaken en economie, teambuilding, marketing en communicatie, juridische en antidopingkwesties, mentale coaching en welzijn.

De geselecteerde talenten zijn:

– Jenny Krogsaeter uit Noorwegen

– Oliver Fletcher uit het Verenigd Koninkrijk

– Mathieu Bourdeaud’hui uit België

– Rhys Williams uit Ierland

– Max Haunhorst uit Duitsland

– Iris Michels uit Nederland

– Jules Van Hoydonck uit België

Educatief Programma

Mel Thijssen uit Nederland en Seamus Hughes Kennedy uit Ierland gaan alleen deelnemen aan het educatieve gedeelte.

Bron: YRA