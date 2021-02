Iris Michels komt neuslengte te kort voor overwinning

In de eerste rubriek van vanmorgen in Opglabbeek kwam jeugdamazone Iris Michels slechts 0,22 seconden te kort voor de overwinning. Met haar Verdi TN-nakomeling Flora moest Michels de zege in de 1,40m-proef laten aan Max Thirouin op Black de l'Abbaye (v. Ugano Sitte).

82 ruiters gingen vanmorgen van start in het 1,40m Twee Fasen Speciaal. Er moest hard gereden worden om boven in het klassement te eindigen. Maar liefst 35 combinaties bleven over de beiden fasen foutloos.

De eerste plaats ging naar de Franse ruiter Max Thirouin met de tienjarige Black de l’Abbaye. Hij had een eindtijd van 29,36 seconden. Iris Michels reed een sterke ronde met de elfjarige merrie Flora. De achttienjarige amazone finishte in 29,58 seconden. Dat bleek uiteindelijk goed voor de tweede plaats.

Op de derde plaats kwam opnieuw een Fransman, Gregory Cottard met Cristal du Talus (v. Kannan). Het paar kwam in 29,96 seconden over de finish.

