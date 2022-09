Iris Michels tweede in Young Riders Big Tour

Vanmorgen reden op de Peelbergen in Kronenberg de young riders in de Big Tour een 1,45m Twee Fasen Speciaal. Iris Michels deed uitstekende zaken, ze werd met de Numero Uno-zoon Isaac tweede. Er was geen kruid gewassen tegen Ebba Danielsson. De Zweedse won met twee seconden verschil de rubriek op T-Gavoli Z (v. Twister de La Pomme). Babs Kerkhoffs werd vierde met Evita Van Spieringen (v. Eros Platiere).

Negentien ruiters gingen van start over het 1,45m-parcours. De Zweedse Ebba Danielsson had twee ijzers in het vuur. Als eerste zette ze met Nikita Vd Vosberg (v. Echo Van T Spieveld ) een richttijd neer van 29,17 seconden. Iris Michels ging daar als eerste overheen door op Isaac een foutloze ronde te springen in 27,07 seconden.

Even later dook ook Babs Kerkhoffs met bijna twee tiende onder Danielssons tijd door. Met een tijd van 29 seconden rond werd Kerkhoffs vierde op Evita Van Spieringen. Want Danielsson stelde in de laatste rit orde op zaken door met T-Gavoli Z in de snelste tijd van 25,29 seconden te finishen. Joana Schildknecht uit Zwitserland had eerder in de rubriek de derde tijd van 27,66 seconden op het scorebord gezet met Napoleon C (v. Vigo d’Arsouilles).

Klik hier voor de uitslag.