Iris Michels wint met Isaac 1m45 Oliva

De Gold Tour over 1m45 in Oliva is vanmiddag gewonnen door Iris Michels met de achtjarige KWPN-gefokte hengst Isaac (v. Numero Uno). Michels bleef de concurrentie in de barrage ruim 3,5 seconden voor. Daarachter was het dringen. Dominique Hendrickx werd met No-Comment de Septon (v. Jenson van 't Meulenhof) tweede, op 2/100 van de Zuidafrikaan Oliver Lazarus met KWPN-ruin Chillipepper (v. Quasimodo Z).

In deze rubriek klasseerde Willem Greve zich met de achtjarige hengst Imposant van de Renger (v. Comme il Faut) op de achtste plaats, Hendrik-Jan Schuttert werd met G. Termie R 54 (v. Rubert R.) negende.

Slaat zevende in 1m40

Eerder op de zondagochtend werd Ralph Slaats zevende in het 1m40 met de ook al achtjarige Il Divo SW (v. Quintago VA). De Nederlander raakte twee balken in de barrage. De winst in deze rubriek was voor de Belgische Fabienne Daingeux-Lange met Fingant du Calvaire (v. Qody de Saint-Aubert).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl