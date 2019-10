Isabelle van Straaten snoept Hoorn en Zuidema RWC 1.35m overwinning af

Voor de Roelofsen Winter Classics 1.35m rubriek had de parcoursbouwer een selectief parcours neergezet waarin 13 van de 62 combinaties de barrage bereikten en er 12 startten. Na die 12 combinaties was Isabelle van Straaten iedereen te snel af en verwees Angelique Hoorn en Bert-Jan Zuidema naar de tweede en derde trede van het podium.

Sanne Thijssen kwam als eerste in de ring voor de barrage. De amazone klokte met Elvira (v.Zilverstar) direct een snelle tijd van 30.52 en legde daarmee de druk op de concurrentie. Vier combinaties later verscheen Isabelle van Straaten in de ring met haar Lamborghini. Lamborghini deed zijn naam eer aan en toen van Straaten het gaspedaal intrapte, finishte het duo in een zeer snelle tijd van 30.29 seconden. Aan het einde van alle barrage-ritten was dit genoeg om voorop te mogen rijden in de ereronde.

Top vijf

Thijssen leek met haar tijd van 30.52 af te stevenen op een podium plaats, maar Bert-Jan Zuidema gooide met He’s Mylord V (v.Mylord Carthago) roet in het eten voor de amazone die helemaal vanuit het Limburgse Sevenum kwam om mee te strijden in de Roelofsen Winter Classics. Zuidema was net één honderdste van een seconde sneller dan Thijssen en stond met 30.51 tweede. Angelique Hoorn reed met Ginette (v.Spartacus) als laatste binnen voor de barrage. Hoorn reed een zeer strakke en snelle ronde en liet de klok stilstaan op 30.41. Hiermee werd de amazone tweede achter van Straaten en hield Zuidema en Thijssen achter zich. Met haar tweede paard Feline kwam Thijssen door de finish in 30.58 en pakte zo uiteindelijk een vierde en vijfde prijs.

Bron: Horses.nl