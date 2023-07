Israël en Polen halen Olympische kwalificatie voor Parijs binnen

Israël heeft gisteren de CSIO4* CET Prague Cup gewonnen en daarmee de Olympische kwalificatie van Groep C binnengehaald. Polen werd tweede en mag zich dus ook opmaken voor Parijs, ten koste van Hongarije. Ashlee Bond droeg sterk bij aan de Israëlische overwinning, onder leiding van chef d'equipe Hans Horn, door als enige twee foutloze rondes te noteren.

Het team van Hans Horn, bestaande uit Ashlee Bond met Donatello 141 (v. Diarado), Isabella Russekoff met C Vier 2 (v. Cardento), Robin Muhr met Galaxy HM (v. Quality Time) en Daniel Bluman met Ladriano Z (v. Lawito) , kreeg over twee rondes een totaal van negen strafpunten en mogen zich opmaken voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Polen werd met een totaal van 18 strafpunten tweede en sleepte zo de tweede kwalificatie binnen ten koste van Hongarije, dat met 27 strafpunten derde werd. Opvallend detail: zowel in het Israëlische als in het Poolse tream bevond zich een in de Achterhoek gefokte nakomeling van Quality Time. Bij de Israëli’s gaat het om de door Henk Mentink gefokte Galaxy HM, in het Poolse team zit de door Jan Saaltink gefokte Issem.

Teameffort

In 2019 wist Israël zich voor het eerst te kwalificeren voor de Olympische Spelen en vier jaar later is het een serieuze kanshebber. Een knappe prestatie van het team dat maar een hele kleine groep ruiters heeft. Hoewel Ashlee Bond als enige twee keer nul wist te rijden presteerde het Israëlische team over de gehele breedte sterk met meerdere nulrondes. ”Het is echt een team dat om elkaar geeft en elkaar motiveert om het beste uit zichzelf te halen,” aldus Daniel Bluman. ”We hebben niet veel ruiters dus we moeten het echt met elkaar doen. Iedereen telde mee vandaag en reed naar een score wat bijdroeg aan de overwinning en de Olympische kwalificatie.”

CSIO Prague Cup B, BLUMAN Daniel, BOND Ashlee, M, MUHR Robin, R, RUSSEKOFF Isabella, rider, riders and horses

Uitslag

Bron: FEI