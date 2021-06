Jack Ansems derde in 1,45m rankingproef Bonheiden

Jack Ansems leverde gisteren een knappe prestatie door met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) derde te worden in de rankingproef in Bonheiden. In de 1,45m-rubriek direct op tijd moest hij Constant van Paesschen en de de Colombiaan Dayro Arroyave voor laten gaan. Van Paesschen was met Diaz du Thot (v. Ready Boy des Forets) de aller snelste.

Op de achtjarige merrie Diaz du Thot snelde Constant van Paesschen voor eigen publiek naar de overwinning in 65,12 seconden. Hij was ruim een seconden sneller dan Dayro Arroyave die op Baccarat Fontaine (v. Mylord Carthago) een tijd van 66,20 seconden realiseerde.

Drie GP-zeges

Jack Ansems heeft zijn elfjarige merrie Fliere Fluiter goed in vorm dit jaar. Hij heeft al drie GP-zege’s achter zijn naam staan. Gisteren moest hij echter genoegen nemen met een derde plek in de rankingproef. De combinatie kwam met 66,55 seconden zo’n anderhalve seconde tekort op de winnaar.

Overige Nederlanders in top tien

Ook op de plaatsen 5, 6 en 7 eindigde Nederlanders. Kim Emmen, altijd goed voor een hoge klassering, werd vijfde op Conbago (v. Contendros) in 68,50 seconden. De zesde plek was voor Dennis van den Brink met Franse merrie Aonia Domain (v. Mylord Carthago) in 68,89 seconden. Jody van Gerwen werd zevende met Inebelle van ’t Welthof (v.Takashi v Berkenbroeck) in 69,29.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl