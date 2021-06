Jack Ansems draait weer bovenaan mee in 1,45m Bonheiden

Na een derde plaats in het 1,45m donderdag in Bonheiden, was er gisteren een tweede plek voor Jack Ansems en zijn merrie Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) in de belangrijkste rubriek van de dag. In de Twee Fasen 1,45m, die meetelt voor de wereldranglijst, moest Ansems Felix Hassmann nipt voorlaten. De Duitser won op Balance (v. Balou du Rouet) met 0,08 seconde voorsprong. Harrie Wiering en Jody van Gerwen reden zich ook in de top tien.