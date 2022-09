Jack Ansems en Fliere Fluiter vijfde in rankingproef Canteleu

In Canteleu werd gisteren echt gestreden om de rankingpunten in de 3*-1,45m-proef. Jack Ansems reed met de altijd voorzichtige Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) een sterk rondje en werd vijfde. de Franse ruiters domineerden de rubriek door de eerste vier plaatsen te bezetten. Charlotte Spaas Levallois won met Dream de Beaufour (v. Diamant de Semilly).

Voor de break had de Fransman Alix Ragot een zeer snelle ronde gereden op Coldplay EJ (v. Zilverstar T) en bleef met zijn 70,91 seconden lang aan de leiding. Ook Jack Ansems kwam niet aan Ragots tijd voorbij. Ansems stuurde zijn merrie Fliere Fluiter rond in 71,51 seconden. Dit bleek goed voor de uiteindelijke vijfde tijd.

Na de break was het eerst Maelle Martin die met Epsy Mouche (v. Quintus D’09) die Ansems voorbij ging. De amazone finishte in 71,06 seconden en nestelde zich direct achter haar landgenoot Ragot. Wat later snelde Charlotte Spaas Levallois over het 1,45m-parcours met de achtjarige merrie Dream de Beaufour en kwam als enige foutloze onder de 70 seconden uit. De 69,28 seconden bleek goed voor de overwinning. Aan het einde van de rubriek was ook Youri Trotereau nog een fractie sneller dan Jack Ansems. De Fransman reed een tijd van 71,15 seconden met de Westfaalse merrie Carina Eda (v. Conthargos).

