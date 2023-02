Jack Ansems en Fliere Fluiter winnen 1,45m ranking proef in Lier

Jack Ansems was gisteren de snelste met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue VDL) in de veertien man sterke barrage van de 1,45m-rubriek in Lier. Ansems bleef de altijd snelle Toni Hassmann met de Holsteinse hengst Contendrix (v. Contendro I) een halve seconde voor. Britt Schaper (5de), Maikel van der Vleuten (7de), Michiel Brusse (13de) en Ruben Romp (15de) pakten ook het nodige prijzengeld en rankingpunten mee.

Meer dan 60 ruiters gingen in de rankingproef van start en vijftien combinaties bleven foutloos in het basisparcours. Ruben Romp trok Hanouk V (v. Canabis Z) terug zodat er veertien ruiters aan de barrage begonnen. Maikel van der Vleuten ging als tweede de barrage in met O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco). De KWPN goedgekeurde hengst sprong een nulronde in 34,49 seconden. Direct daarna volgde Britt Schaper die met In The Air (v. Air Jordan) ook foutloos bleef. Schaper was met 33,34 ruim een seconde sneller dan Van der Vleuten. Het leverde haar uiteindelijk de vijfde plek op.

Snelle ronde van Hassmann

Michiel Brusse was de derde Nederlander in de barrage. Hij was met Duran TK Z (v. Dallas VDL) snel (33,86 seconden) maar liep acht strafpunten op. Toni Hassmann was de eerste die Schaper van de eerste plek verdreef. Met de Holsteiner hengst Contendrix was hij foutloos en met 30,96 seconden ruim sneller dan Schaper.

Prachtige barrage van Ansems

Met nog twee combinaties te gaan lieten Jack Ansems en Fliere Fluiter hun klasse zien. Van meet af aan trapte Ansems het gaspedaal in en de dertienjarige merrie reageerde fantastisch. Het paar kwam nergens in de problemen en stopte de klokken op 30,37 seconden. Die prestatie werd niet meer verbeterd. De voorlaatste ruiter, Mathias Hazebroek, deed nog een poging met Cointreau van de Wouwerse Velden Z (v. Cupido vd Hoefslag Z) om Ansems van de eerste plaats te stoten. De Belg finishte in 31,06 seconden en werd derde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl