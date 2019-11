Jack Ansems en Lisa Nooren doen goede zaken in Big Tour Opglabbeek

In de 1.45m proef op Sentower Park gisteravond viel de overwinning in de Ierse handen van Peter Moloney. Jack Ansems zat de Ier op de hielen en hield Roberto Previtali en Lisa Nooren op achterstand na een 20-koppige barrage.

Moloney kwam met de For Pleasure-nazaat Ornellaia door de finish in 36.55 en snoepte de winst weg voor Jack Ansems. De Nederlander kwam met Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue) door de finish in 37.41 en mocht achter Moloney in de prijsuitreiking plaatsnemen.

Top vier

Robert Previtali en Veronese Teamjoy (v.Toulon), eerder gereden door Edwina Top-Alexander, maakten het podium compleet. De Italiaan klokte een tijd van 37.80 en moest genoegen nemen met de derde prijs. Lisa Nooren viel net naast het podium. De amazone deed er met VDL Groep Sabech d’Ha (v.Qredo de Paulstra) 38.22 seconden over en pakte een mooie vierde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl