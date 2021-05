Jack Ansems pakt GP Bonheiden met Fliere Fluiter

In Bonheiden is de 2* Grote Prijs over 1m45 gewonnen door Jack Ansems met KWPN-merrie Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue). De Nederlander was bijna een halve seconde sneller dan Bart Clarys uit België met Geste van de Vihta, ook een KWPN-gefokte dochter van VDL Zirocco Blue.

Op drie vinden we opnieuw een thuisruiter, Cyril Cools. Ook hij reed vandaag op een KWPN-merrie: Grupo Prom Rhamannshof Before (v. Tenerife VDL). Dit paard was bijna twee jaar niet in de internationale ring gezien en werd voorheen tot het hoogste niveau gereden door Jose Alfredo Hernandez Ortega, die voor Mexico rijdt. De top vijf werd volgemaakt door Brazilianen Thiago Ribas Da Costa met Kassandra van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) en André Reichmann met Quinetto Z (v. Quinar).

Raijmakers Jr

Naast Ansems reed ook Piet Raijmakers Jr zich de barrage in. Daarin kreeg hij een balk en finishte op plaats zeven met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop).

Uitslag

Bron: Horses.nl