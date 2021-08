Jack Ansems tweede in Grote Prijs Normandië

In Saint Lô reed Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) vanmiddag naar de tweede tijd in de barrage van de Grote Prijs van Normandië. De winst in deze CSI3* GP over 1m50 was voor de Luxemburger Victor Bettendorf, die met Pasha du Gue (v. Dollar de la Pierre) zo'n 0,7 seconden sneller aan de finish kwam dan de Nederlander.

Shane Breen werd voor Ierland derde met Compelling Z (v. Chellano Z). De enige andere Nederlandse combinatie in het deelnemersveld van 50 was Kim Emmen met Warriors Glory (v. Warrior). Zij liepen tegen een paar springfouten aan in de basisomloop en klasseerden zich niet.

Uitslag (met video’s)

Bron: Horses.nl