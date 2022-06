Bart Bles per direct geschorst wegens doping, Ansems in team Aken

Bij een door de Nederlandse Dopingautoriteit uitgevoerde controle na afloop van het NK springen dat in april in Deurne is verreden, is ruiter Bart Bles positief bevonden op het gebruik van een middel dat op de lijst van humane ongeoorloofde middelen staat. Bles raakt hierdoor zijn zilveren NK-medaille kwijt en is per direct geschorst.

Met het wegvallen van Bles uit de uitslag van het NK schuift Sanne Thijssen nu door naar de tweede positie achter kampioen Willem Greve en wint Jur Vrieling brons.

Avond stappen

Bart Bles is duidelijk aangeslagen en teleurgesteld in zichzelf. “Ik heb me mee laten slepen op een avond uit. Ongelofelijk stom en ik heb er vreselijk veel spijt van. Ik laat hiermee het hele team enorm in de steek, het had nooit mogen gebeuren.”

Per direct op non-actief

Bles is na bekend worden van de positieve uitslag per direct op non-actief gesteld. Later zal via de geldende procedures bepaald worden hoe lang de ruiter te voet wordt gesteld.

Ansems naar CHIO Aken

Met de schorsing gaat er ook een streep door de deelname van de ruiter aan het CHIO Aken, dat van 28 juni tot en met 3 juli op de kalender staat. Jack Ansems zal de plaats van Bles innemen bij het CHIO Aken.

Bron: KNHS