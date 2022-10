Jack Ansems vierde in GP Oliva

Week 2 van de Autumn Met Tour in Spanje eindigde zondagmiddag met de 3* Grote Prijs over 1,50 m. De winst was voor de Cypriotische amazone Alexa Stais met de bekende merrie Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) die eerder door Darragh Kenny en Kevin Staut werd uitgebracht. Het duo ging snoeihard door de barrage in een tijd van 42,86 seconden. Jack Ansems en zijn KWPN-merrie Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) werden vierde dankzij een foutloze barrageronde in 45,29 seconden.

De Amerikaan Michael Hughes werd tweede, op zo’n 1,4 seconden achter Stais, met Melodie-K van ‘T Kattenheye (v. Cornet Obolenski). Jason Foley uit Ierland tekende voor plaats drie met Rockwell RC (v. Kannan). Foley nam Rockwell eind augustus over van Alexander Housen. Housen was afgelopen zomer onder meer in Kronenberg, Aken en Valkenswaard succesvol met het paard.

De andere deelnemende Nederlandse combinaties in Oliva, waaronder Sanne Thijssen en Wout-Jan van der Schans, zagen balken vallen in de basisronde.

Uitslag

