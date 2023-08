Jack Ansems vooraan in GP Lastrup, Amanda Slagter vierde

Op het CSI 2* concours in het Duitse Lastrup werd zondag de GP over 1,45 m verreden. De winst was voor Jack Ansems met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue). Ansems bleef de concurrentie bijna twee volle seconden voor in de barrage. Amanda Slagter was ook dubbel foutloos met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue). Zij werd knap vierde.

De tweede plaats in Lastrup ging naar Meshari Alharbi uit Saoedi Arabië, met Cascadello Boy RM (v. Cascadello). Dit paard sprong eerder 1,60 m met Katrin Eckermann. Derde werd de Duitse ruiter Lennert Hauschild met Chino 29 (v. Cellestial), die eerder onder David Will te zien was. Naast Ansems en Slagter kon ook Hendrik-Jan Schuttert zich klasseren in deze GP. Hij had met de thuisgefokte Kailon (v. Etoulon) twee tijdfouten in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl