De Emerald van 't Ruytershof zoon Jacksonville Eurohill heeft de stallen van Michael Greeve verlaten. ''Dankbaar voor de vele goede resultaten afgelopen jaren, vooral voor de CSI4* Grand Prix overwinning in Valkenswaard'', aldus Michael op instagram.

De 9-jarige KWPN-ruin is gefokt door Christiaan Hendriksen, eveneens de fokker van Jacksonville zijn moeder Fyolieta (v. Carambole). Met deze merrie sprong Greeve ook in het Nederlandse team. Onder het zadel van Michael genoot Jacksonville Eurohill zijn opleiding tot CSI5* niveau met meerdere overwinningen onderweg. Op de Nations Cups in Brussel verscheen de combinatie voor het laatst aan de start voor Team Nl.

Bron: Horses.nl