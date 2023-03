Jad Dana en After Eight winnen hun eerste 5* Grand Prix

WEF 9 had niet beter kunnen lopen voor Jad Dana en zijn paard After Eight (v. Diarado). De klassieke CSI5* 1.50m proef op zondag, goed voor 78.000 dollar, viel na een spannende barrage in handen van deze combinatie. Met deze overwinning hebben Jad Dana en After Eight een mijlpaal bereikt: het was hun eerste 5* overwinning.

Jad Dana mocht als een na laatste van start in de 15-koppige barrage en wist dus wat hem te doen stond: razendsnel naar de finish rijden. Alle balken bleven liggen en aan het einde van de streep was de combinatie meer dan een seconde sneller dan Daragh Kenny, die tot dan toe de snelste tijd had gereden.

Onverwachtse overwinning

Lang kon hij geen woorden vinden en de glimlach aan het einde van zijn rit sprak boekdelen. ”Ik mocht laat van start in de barrage en dat was zeker een groot voordeel. Ik kon zo goed zien waar er nog tijd te winnen viel. Eigenlijk dacht ik al dat ik de tijd van Nayel niet kon verslaan. Toen Kenny over de finish was gereden dacht ik dat de wedstrijd al besloten was. Mijn merrie is razendsnel maar er reden zoveel goede ruiters mee dat ik mijn kansen niet zo hoog schatte. Ik was eigenlijk allang blij dat ik in de barrage zat.”

Uitslag

Bron: persbericht