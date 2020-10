Jake Hunter is iedereen de baas in 1.35m RWC IJsselmuiden

Als eerste starter de ring in gaan en dan een overwinning pakken. Het lukte Jake Hunter vanavond op de RWC van IJsselmuiden in de 1.35m European Lease Company Prijs. Hunter was daarmee een 26-koppig barrage deelnemersveld de baas en pakte de hoofdprijs van 1000 euro. Albert Zoer kwam nog het dichtst in de buurt bij Hunter en mocht achter de Australiër plaatsnemen en voor Annelies Vorsselmans.

In de 1.35m RWC proef in IJsselmuiden verschenen in het basisparcours 97 combinaties en daarvan wisten 26 combinaties zich te plaatsen voor de barrage. Als eerste starter zette Jake Hunter met Liscarrow (v.Pacino) direct een zeer strakke ronde neer in een tijd van 32.86 seconden. Vanaf de tweede tot de laatste starter bleef Hunter aan de leiding staan en mocht voorop in de prijsuitreiking. Hiermee nam de ruiter revanche op zijn derde plek van vorige week in Mariënheem.

Zoer in de achtervolging

Van alle combinaties kwam Albert Zoer het dichtst in de buurt van Hunter. Zoer deed een goede poging om de Australiër van zijn troon te stoten, maar kwam net tekort. Zoer en Isa Tella (v.Etoulon) klokten 33.18 seconden en moest toch Hunter voorlaten. Annelies Vorsselmans deed ook een goede duit in het zakje. De amazone was met Fresca (v.Carambole) 33.59 seconden nodig en maakte het podium compleet.

Als vierde mocht Doron Kuipers opstellen. Met Hollywood VK (v.Berlin) reed Kuipers een strakke ronde en kwam door de finish in 34.42. Met zijn tweede paard, Halifax (v.Zirocco Blue) pakte Zoer een vijfde plaats.

De Grote Prijs thuis kijken

Vanavond staat alleen de 1.45m Lodewijk Assurantiën Grote Prijs nog op het programma. Ook deze Grand Prix wordt weer uitgezonden door Horse & Country TV. Dit is live te volgen via tv of via de livestream (alleen voor H&C+ members).

Bron: Horses.nl/Horse & Country TV